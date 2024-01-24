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Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 08:55  •  23292 просмотра

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Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.

В Украине дефицита электроэнергии нет, по запросу Польши украинская энергосистема оказывала помощь польской - забирала излишки электроэнергии. В Харьковской области есть отключения газа, ведь в результате боевых действий повреждены газопроводы высокого и среднего давления, а также поврежден подземный газопровод с последующим горением. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Вчера вечером в Польше возник избыток электроэнергии, который на запрос польского оператора системы передачи забрала Украина, общий объем переданной электроэнергии составил 1600 МВт-ч", - указали в министерстве.

Как отмечается, потребности потребителей покрывает собственная генерация, также планируется импорт электроэнергии.

Также сообщается, что в аварийный ремонт выведены две единицы генерирующего оборудования. "В то же время в резерве блок ТЭС, который будет задействован при необходимости. Система сбалансирована", - отметили в ведомстве.

Однако отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00). Минэнерго призывает потреблять электроэнергию ответственно.

"Ситуация контролируемая. Стабилизационные графики отключений не применяются", - добавили в министерстве.

Последствия обстрелов

"В результате боевых действий повреждены газопроводы высокого и среднего давления в Харьковской области, в двух населенных пунктах было прекращено газоснабжение. Также поврежден подземный газопровод с последующим горением", - отметили в Минэнерго.

В результате обстрелов, как указано, повреждены три частных дома в городе Харьков, они были отключены от подачи газа, также в целях безопасности временно перекрыт газ для еще 21 частного дома.

Состояние сетей

По техническим причинам выключалась ВЛ 330 кВ НЭК "Укрэнерго" во Львовской области, обесточиваний не было, линия включена в работу.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5712 МВт-ч. Экспорта не предвидится, сообщили в ведомстве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Україна допомогла Польщі з надлишком електроенергії, через бойові дії пошкоджено підземний газопровід - Міненерго
Ukraine helped Poland with electricity surplus, underground gas pipeline damaged due to hostilities - Energy Ministry
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Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.

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