Українці отримали вдвічі менше закордонних паспортів, ніж торік

Українці отримали вдвічі менше закордонних паспортів, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня УНН. З 1 січня по 17 липня 2020 року понад 978 тис. українцям видали паспорти громадянина України для виїзду за кордон, що у понад два рази менше, ніж торік, оскільки у 2019 році за аналогічний період видали 2,1 млн закордонних паспортів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Державній міграційній службі України.
"За результатами розгляду та в межах компетенції повідомляємо, що кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон, з 1.01.2020 року по 18.07.2020 року складає 978 тисяч 242. За аналогічний період 2019 року - 2 млн 191 тисяч 930", - йдеться у відповіді на запит.
Повідомляється, що протягом травня-червня 2020 року кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон становила 175 тисяч 248.
"Беручи до уваги показники кількості виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон впродовж останніх чотирьох місяців 2020 року, а саме: березень 2020 року, - 174 тисяч 144, квітень 2020 року - 50 тисяч 189, травень 2020 року - 70 тисяч 858, червень 2020 року - 104 тисяч 390, можна констатувати, що попит на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон не збільшився", - вказано у відповіді на запит.
Раніше УНН повідомляв, що оформлення ID-карток у першому півріччі скоротилося на третину.
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