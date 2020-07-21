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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103053 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112409 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 117296 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116842 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 141985 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104380 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102850 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105113 просмотра

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Украинцы получили вдвое меньше загранпаспортов, чем в прошлом году

Украинцы получили вдвое меньше загранпаспортов, чем в прошлом году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля УНН. С 1 января по 17 июля 2020 года более 978 тыс. украинцам выдали паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году, поскольку в 2019 году за аналогичный период выдали 2,1 млн загранпаспортов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

"По результатам рассмотрения и в пределах компетенции сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу, с 1.01.2020 года по 18.07.2020 года составляет 978 тысяч 242. За аналогичный период 2019 года - 2 млн 191 тысяч 930", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в течение мая-июня 2020 года количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу составила 175 тысяч 248.

"Принимая во внимание показатели количества выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу в течение последних четырех месяцев 2020 года, а именно март 2020 года, - 174 тысяч 144, апрель 2020 года - 50 тысяч 189, май 2020 року - 70 тысяч 858, июнь 2020 года - 104 тысяч 390, можно констатировать, что спрос на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не увеличился", - указано в ответе на запрос.

Ранее УНН сообщал, что оформление ID-карт в первом полугодии сократилось на треть.

Напомним, для украинских туристов открыто уже 39 направлений.

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