Украинцы получили вдвое меньше загранпаспортов, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля УНН. С 1 января по 17 июля 2020 года более 978 тыс. украинцам выдали паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году, поскольку в 2019 году за аналогичный период выдали 2,1 млн загранпаспортов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины.
"По результатам рассмотрения и в пределах компетенции сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу, с 1.01.2020 года по 18.07.2020 года составляет 978 тысяч 242. За аналогичный период 2019 года - 2 млн 191 тысяч 930", - говорится в ответе на запрос.
Сообщается, что в течение мая-июня 2020 года количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу составила 175 тысяч 248.
"Принимая во внимание показатели количества выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу в течение последних четырех месяцев 2020 года, а именно март 2020 года, - 174 тысяч 144, апрель 2020 года - 50 тысяч 189, май 2020 року - 70 тысяч 858, июнь 2020 года - 104 тысяч 390, можно констатировать, что спрос на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу не увеличился", - указано в ответе на запрос.
Ранее УНН сообщал, что оформление ID-карт в первом полугодии сократилось на треть.
Напомним, для украинских туристов открыто уже 39 направлений.