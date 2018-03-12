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Украерорух позбавляють медико-санітарної частини - документ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Рада профспілок регіонального структурного підрозділу "Київцентраеро" ДП "Украерорух" звернулася до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна із проханням скасувати ліквідацію медико-санітарної частини підприємства, передає УНН.

Колектив підприємства занепокоєний черговими змінами у структурі Украероруху.

Йдеться, зокрема, про наміри ДП ліквідувати медико-санітарну частину РСП “Київцентраеро” та створити на її базі новий підрозділ “Медичний центр”. Зазначається, що такі зміни вже погоджені із Міністерством інфраструктури України і проводитимуться керівництвом підприємства, якому трудовий колектив висловив недовіру — Гомболевським С. та Бабейчуком Д.

“Така негативна практика щодо безсистемної реорганізації стратегічно важливого для економіки країни підприємства стала майже звичкою горе-керівників, яка вже призвела до підвищення градусу соціальної напруги в колективі, зниження до критичної уваги керівного складу Украероруху щодо питань розвитку аеронавігаційної системи, інфраструктури підприємства та в кінцевому результаті — забезпечення безпеки польотів”, — йдеться у тексті звернення трудового колективу підприємства до Омеляна.

Робітники колективу нагадали, що МСЧ та РСП “Київцентраеро” працюють в системі цивільної авіації вже понад 25 років.

“Звертаємося до Вас із проханням відмінити заходи щодо ліквідації медико-санітарної частини у складі РСП “Київцентраеро” та спонукати керівництво “Украероруху” залишити без змін діючу структуру РСП “Київцентраеро”, — закликав трудовий колектив підприємства Омеляна.

Як повідомляв УНН, напередодні колектив “Украероруху” висловив недовіру своєму керівництву та попросив міністра інфраструктури Омеляна звільнити директора ДП та його заступників. У профільному відомстві із кадровими рішеннями поки зволікають та намагаються нашвидкуруч переписати Статут підприємства.

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