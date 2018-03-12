Украэрорух лишают медико-санитарной части - документ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Совет профсоюзов регионального структурного подразделения "Киевцентраэро" ГП "Украэрорух" обратилась к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну с просьбой отменить ликвидацию медико-санитарной части предприятия, передает УНН.
Коллектив предприятия обеспокоен очередными изменениями в структуре Украэроруха.
Речь идет о намерениях ГП ликвидировать медико-санитарную часть РСП "Киевцентраэро" и создать на ее базе новое подразделение "Медицинский центр". Отмечается, что такие изменения уже согласованы с Министерством инфраструктуры Украины и будут проводиться руководством предприятия, которому трудовой коллектив выразил недоверие - Гомболевским С. и Бабейчуком Д.
"Такая негативная практика по бессистемной реорганизации стратегически важного для экономики страны предприятия стала почти привычкой горе-руководителей, которая уже привела к повышению градуса социальной напряженности в коллективе, снижению до критического внимания руководящего состава Украэроруха к вопросам развития аэронавигационной системы, инфраструктуры предприятия и в конечном итоге - обеспечение безопасности полетов", - говорится в тексте обращения трудового коллектива предприятия к Омеляну.
Рабочие коллектива напомнили, что МСЧ и РСП "Киевцентраэро" работают в системе гражданской авиации уже более 25 лет.
"Обращаемся к Вам с просьбой отменить меры по ликвидации медико-санитарной части в составе РСП "Киевцентраэро" и побудить руководство "Украэроруха" оставить без изменений действующую структуру РСП "Киевцентраэро", - призвал трудовой коллектив предприятия Омеляна.
Как сообщал УНН, накануне коллектив "Украэроруха" выразил недоверие своему руководству и попросил министра инфраструктуры Омеляна уволить директора ГП и его заместителей. В профильном ведомстве с кадровыми решениями пока медлят и пытаются наскоро переписать устав предприятия.