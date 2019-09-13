"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України від початку збройної агресії РФ в 2014 році, були надані у випадках крайньої необхідності. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України.