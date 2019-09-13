"Украерорух": літакам РФ дозволено перетинати повітряний простір України у випадках крайньої необхідності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України від початку збройної агресії РФ в 2014 році, були надані у випадках крайньої необхідності. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України.
"Усі дозволи, які отримували повітряні судна Російської Федерації для перетину повітряного простору України, були надані у випадках крайньої необхідності, передбачених рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 02.12.2015", - повідомили в "Украерорусі".
Водночас, у підприємстві не назвали точну кількість таких виданих дозволів через відсутність статистики.
"Статистика надання дозволів на використання повітряного простору України повітряних суден Російської Федерації в "Украерорусі" не ведеться", - пояснили у підприємстві.
Підставою для запиту стало повідомлення "Украероруху" про те, що літак російської авіакомпанії "Глобус", що прямував з Італії до РФ, 7 серпня отримав дозвіл на використання повітряного простору України.
Нагадаємо, Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року.