"Украэрорух": самолетам РФ разрешено пересекать воздушное пространство Украины в случаях крайней необходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Все разрешения, получавшие воздушные суда Российской Федерации для пересечения воздушного пространства Украины с начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году, были предоставлены в случаях крайней необходимости. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины.
"Все разрешения, получавшие воздушные суда Российской Федерации для пересечения воздушного пространства Украины, были предоставлены в случаях крайней необходимости, предусмотренных решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины 02.12.2015", - сообщили в "Украэрорухе".
В то же время, на предприятии не назвали точное количество таких выданных разрешений из-за отсутствия статистики.
"Статистика предоставления разрешений на использование воздушного пространства Украины воздушных судов Российской Федерации в "Украэрорухе" не ведется", - пояснили на предприятии.
Основанием для запроса стало сообщение "Украэроруха" о том, что самолет российской авиакомпании "Глобус", следовавший из Италии в РФ, 7 августа получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.
Напомним, Украина полностью закрыла небо для российских самолетов в ноябре 2015 года.