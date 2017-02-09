Ухвалення Парламентом урядового законопроекту про дооб'єднання територіальних громад забезпечить створення самодостатніх територіальних одиниць в Україні - В.Гройсман

“Зараз український Парламент ухвалив урядовий законопроект, який має назву про дооб’єднання територіальних громад. Це означає, що ми рухаємося на створення самодостатніх територіальних одиниць, які можуть компетентно і якісно надавати людям послуги”, — повідомив Глава Уряду. Так він прокоментував ухвалення Верховною Радою у другому читанні та в цілому проекту закону № 4742 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)” у четвер.

Прем’єр-міністр впевнений, що вже наприкінці року ці рішення покажуть конкретні результати.