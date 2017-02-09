Ухвалення Парламентом урядового законопроекту про дооб'єднання територіальних громад забезпечить створення самодостатніх територіальних одиниць в Україні - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада Україна ухвалила урядовий законопроект про дооб’єднання територіальних громад, що забезпечить створення самодостатніх територіальних одиниць в Україні. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив під час Конференції високого рівня “Заохочення та скерування: Перезавантаження українських реформ” у Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
“Зараз український Парламент ухвалив урядовий законопроект, який має назву про дооб’єднання територіальних громад. Це означає, що ми рухаємося на створення самодостатніх територіальних одиниць, які можуть компетентно і якісно надавати людям послуги”, — повідомив Глава Уряду. Так він прокоментував ухвалення Верховною Радою у другому читанні та в цілому проекту закону № 4742 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)” у четвер.
Прем’єр-міністр впевнений, що вже наприкінці року ці рішення покажуть конкретні результати.