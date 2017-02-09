Принятие парламентом правительственного законопроекта о объединении территориальных общин обеспечит создание самодостаточных территориальных единиц в Украине - В.Гройсман

"Сейчас украинский Парламент принял правительственный законопроект, который называется об объединении территориальных общин. Это значит, что мы движемся на создание самодостаточных территориальных единиц, которые могут компетентно и качественно предоставлять людям услуги ", - сообщил глава правительства. Так он прокомментировал принятие Верховной Радой во втором чтении и в целом проект закона № 4742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села, поселка)" в четверг.

Премьер-министр уверен, что уже в конце года эти решения покажут конкретные результаты.