Ухвалений варіант пенсійної реформи дозволив зберегти дефіцит бюджету у визначених межах - Порошенко

"Не буду говорити вже про важливість пенсійної реформи, дискусії точилися більше 9 місяців, але окремо хочу відмітити комунікативну стратегію. Хочу подякувати тим, хто за цим столом мав іншу точку зору, але ми знайшли компроміс і запропонували той варіант, який дозволив підвищити пенсії, осучаснити їх, в першу чергу для тих, хто мав найнижчий рівень пенсійних виплат, і зберегти фінансову стабільність держави і дефіцит бюджету у визначених межах", - сказав П.Порошенко.

Також він наголосив на важливості ухвалення медичної реформи.

"Я пам'ятаю, який був скепсис, коли ми тут за цим столом розглядали медичну реформу, і деякі народні депутати навіть казали: я за, але як фракція - не знаю. І врешті решт ми перейшли до того, що і медична реформа була прийнята, проголосована і на сьогоднішній день .... зважаючи на те, що більше 72% українців, які вважають неприйнятною ситуацію у охороні здоров'я, реформа була проголосована", - додав Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що через освітню реформу захищається українська мова.