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Принятый вариант пенсионной реформы позволил сохранить дефицит бюджета в определенных границах - Порошенко

Принятый вариант пенсионной реформы позволил сохранить дефицит бюджета в определенных границах - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12471 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Принятый парламентом вариант пенсионной реформы позволил сохранить финансовую стабильность государства и дефицит бюджета в определенных границах. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.

"Не буду говорить уже о важности пенсионной реформы, дискуссии велись более 9 месяцев, но отдельно хочу отметить коммуникативную стратегию. Хочу поблагодарить тех, кто за этим столом имел другую точку зрения, но мы нашли компромисс и предложили тот вариант, который позволил повысить пенсии, осовременить их, в первую очередь для тех, кто имел низкий уровень пенсионных выплат, и сохранить финансовую стабильность государства и дефицит бюджета в определенных пределах", - сказал П.Порошенко.

Также он подчеркнул важность принятия медицинской реформы.

"Я помню, какой был скепсис, когда мы здесь за этим столом рассматривали медицинскую реформу, и некоторые народные депутаты даже говорили: я за, но как фракция - не знаю. И наконец мы перешли к тому, что и медицинская реформа была принята, проголосована и на сегодняшний день... несмотря на то, что более 72% украинцев, которые считают неприемлемой ситуацию в здравоохранении, реформа была проголосована", - добавил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что через образовательную реформу защищается украинский язык.

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