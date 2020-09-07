УХЛ оголосила дату відновлення плей-офф турніру після спалаху коронавірусу

Після результатів додаткових тестів на COVID-19 півфінали плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги між “Білим Барсом” і “Кременчуком”, а також “Дніпром” і “Донбасом” відновляться. Команди проведуть третій і четвертий півфінальні матчі у Білій Церкві та Херсоні.

Оновлений розклад матчів півфіналів плей-офф:



“Білий Барс” — “Кременчук”: 9 і 10 вересня о 18:00;



“Дніпро” — “Донбас”: 9 і 10 вересня о 19:30.



Додамо також, що на даний момент в першій півфінальній парі “Кременчук” веде у “Білого Барса” з рахунком 2:0, а в парі між “Донбасом” і “Дніпром” нічия 1:1.

Як повідомляв УНН, рішенням Української хокейної ліги півфінальні серії плей-офф чемпіонату УХЛ були припинені в зв'язку з можливим виявленням COVID-19 у деяких хокеїстів.