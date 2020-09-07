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УХЛ оголосила дату відновлення плей-офф турніру після спалаху коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Українська хокейна ліга прийняла рішення відновити плей-офф турніру після другої паузи викликаної коронавірусною інфекцією, передає УНН з посиланням на УХЛ.

УХЛ оголосила дату відновлення плей-офф турніру після спалаху коронавірусу

Після результатів додаткових тестів на COVID-19 півфінали плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги між “Білим Барсом” і “Кременчуком”, а також “Дніпром” і “Донбасом” відновляться. Команди проведуть третій і четвертий півфінальні матчі у Білій Церкві та Херсоні.

Оновлений розклад матчів півфіналів плей-офф:

  • “Білий Барс” — “Кременчук”: 9 і 10 вересня о 18:00;
  • “Дніпро” — “Донбас”: 9 і 10 вересня о 19:30.

Додамо також, що на даний момент в першій півфінальній парі “Кременчук” веде у “Білого Барса” з рахунком 2:0, а в парі між “Донбасом” і “Дніпром” нічия 1:1.

Як повідомляв УНН, рішенням Української хокейної ліги півфінальні серії плей-офф чемпіонату УХЛ були припинені в зв'язку з можливим виявленням COVID-19 у деяких хокеїстів.

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