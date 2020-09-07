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УХЛ объявила дату восстановления плей-офф турнира после вспышки коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинская хоккейная лига приняла решение возобновить плей-офф турнира после второй паузы вызванной коронавирусной инфекцией, передает УНН со ссылкой на УХЛ.

УХЛ объявила дату восстановления плей-офф турнира после вспышки коронавируса

После результатов дополнительных тестов на COVID-19 полуфиналы плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между “Белым Барсом” и “Кременчугом”, а также “Днепром” и “Донбассом” возобновятся. Команды проведут третий и четвертый полуфинальные матчи в Белой Церкви и Херсоне.

Обновленное расписание матчей полуфиналов плей-офф:

  • “Белый Барс” — “Кременчуг” 9 и 10 сентября в 18:00;
  • “Днепр” — “Донбасс”: 9 и 10 сентября в 19:30.

Добавим также, что на данный момент в первой полуфинальной паре “Кременчуг” ведет у “Белого Барса” со счетом 2:0, а в паре между “Донбассом” и “Днепром” ничья 1:1.

Как сообщал УНН, решением Украинской хоккейной лиги полуфинальные серии плей-офф чемпионата УХЛ были приостановлены в связи с возможным обнаружением COVID-19 в некоторых хоккеистов.

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