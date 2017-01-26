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Ухиляння нардепів від сплати податків розглядатимуть у Регламентному Комітеті після завершення слідства ГПУ

Ухиляння нардепів від сплати податків розглядатимуть у Регламентному Комітеті після завершення слідства ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Регламентний Комітет ВР розгляне зняття недоторканності стосовно дев’яти народних депутатів України, проти яких розпочаті кримінальні провадження за фактом ухилення від сплати податків, коли Генпрокурор направить відповідне подання. Про це в коментарі УНН повідомив Секретар Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

“Розгляд на засіданні Регламентного комітету - це одна з процедурних моментів при позбавленні депутатської недоторканості. Але воно починається не з засідання, а з надання документів, які називаються "подання Генпрокурора" на ім'я голови ВРУ. Після цього голова ВРУ розписує це на Регламентний комітет, а після цього все по процедурі: 5 днів згідно закону ми надаємо письмові пояснення, призначаємо дату розгляду. Після цього рішенням Регламентного комітету, яке виписується чітко по нормі цього ж закону – передає знову спікеру і спікер виносить це в зал. І після цього нардепи голосують за це в сесійній залі”, - зазначив Д.Лубінець.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження проти 9 нардепів, які на думку слідства, ухилялися від сплати податків. Зокрема, за даними ГПУ, народний депутат від “Радикальної партії” С.Рибалка не оподаткував понад 32 млн грн. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України.

Санкція вказаної статті Кримінального кодексу передбачає “позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна”.

Також нагадаємо, ДФС викрила масштабну схему відмивання коштів через “родинний бізнес” С.Рибалки.

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