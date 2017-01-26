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Уклонение нардепов от уплаты налогов будет рассматриваться в регламентном комитете после завершения следствия ГПУ

Уклонение нардепов от уплаты налогов будет рассматриваться в регламентном комитете после завершения следствия ГПУ

Киев • УНН

 • 8999 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Регламентный комитет ВР рассмотрит снятие неприкосновенности в отношении девяти народных депутатов Украины, против которых начаты уголовные производства по факту уклонения от уплаты налогов, когда Генпрокурор направит соответствующее представление. Об этом в комментарии УНН сообщил Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинець.

"Рассмотрение на заседании регламентного комитета - это одна из процедурных моментов при лишении депутатской неприкосновенности. Но оно начинается не с заседания, а по предоставлению документов, которые называются "представление Генпрокурора" на имя председателя ВРУ. После этого председатель ВРУ расписывает это на Регламентный комитет, а после этого все по процедуре 5 дней по закону мы предоставляем письменные объяснения, назначаем дату рассмотрения. После этого решением регламентного комитета, которое выписывается четко по норме этого же закона - передает снова спикеру и спикер выносит это в зал. И после этого нардепы голосуют за это в сессионном зале ", - отметил Д.Лубинець.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные производства на 9 нардепов, которые, по мнению следствия, уклонялись от уплаты налогов. В частности, по данным ГПУ, народный депутат от "Радикальной партии" С.Рыбалко не уплатил налоги с более 32 млн грн. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.

Санкция указанной статьи Уголовного кодекса предусматривает "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Также напомним, ГФС разоблачила масштабную схему отмывания средств через "семейный бизнес" С.Рыбалки.

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Украинские Национальные Новости

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