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Ухилення від сплати податків при експорті зерна: правоохоронці заарештували 9 тис. тонн на понад 65 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему легалізації і незаконного вивезення сільськогосподарської продукції без сплати податків та неповернення валютної виручки, пише УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ухилення від сплати податків при експорті зерна: правоохоронці заарештували 9 тис. тонн на понад 65 млн грн

Деталі

Слідством встановлено ланцюг постачання зернових від виробника до покупця-нерезидента. Службові особи низки підприємств купували сільськогосподарську продукцію за готівку. Такі операції вони не відображали в податковій звітності.

У подальшому продукція зберігалася на елеваторі в Одеській області. Елеватор, відповідно до зовнішньоекономічного контракту, надавав послуги з перевалки та зберігання продукції компанії-нерезиденту. Згадані юридичні особи пов’язані між собою засновником та кінцевим бенефіціарним власником.

При експорті зерна експедитор, який також є пов’язаною особою, подавав вантажно-митні декларації та доручення на завантаження суден використовуючи реквізити підприємства з ознаками «ризиковості».

Це підприємство не є платником ПДВ, на ньому числиться одна особа – директор. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 2 ст. 309 КК України (незаконне переміщення наркотичних засобів або їх аналогів) та ч. 1 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Такі дії суб’єктів господарської діяльності призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Додамо

Детективи БЕБ встановили, що підприємство з ознаками «ризиковості» в період лише за 2 місяці поточного року здійснило експорт сільськогосподарської продукції на загальну суму понад 2,3 млрд грн в адресу компанії-нерезидента.

З метою отримання додаткових доказів детективи БЕБ провели обшуки на згаданому елеваторі в Одеській області.

Під час обшуків встановлено, що елеватор отримав для перевалки аграрну продукцію від неіснуючого підприємства, яка у подальшому мала йти на експорт. Також були відсутні документи, які б підтверджували походження зернових. Окрім того, детективи виявили та вилучили понад 400 товаро-транспортних накладних (ТТН), за якими на елеватор поступила сільськогосподарська продукція від неіснуючого підприємства у кількості близько 9000 тонн.

Після виявлення зазначеної документації, керівництво елеватору та його службові особи відмовилися будь-яким чином сприяти детективам у проведені слідчих дій, а саме надати відомості про тип та кількість сільськогосподарської продукції, яка була завезена та зберігається на елеваторі, надавати будь-яку технічну документацію, необхідну для здійснення розрахунку кількості залишків продукції, що значно ускладнило подальше проведення слідчих дій.

Згодом, директор елеватору надав детективам аналогічні ТТН, які були виписані вже від зареєстрованого підприємства з листом компанії-нерезидента про те, що попередні ТТН у кількості понад 400 штук виписано нібито помилково. Однак, «нові» ТТН не були заповнені належним чином та мають ознаки підробки.

Окрім того, неподалік вказаного елеватора встановлено точку продажу підроблених ТТН. Ним виявився магазин продовольчих товарів. Під час обшуку було виявлено незаповнені бланки накладних підприємства, яке нібито є відправником продукції. У згаданому приміщенні також здійснювався продаж підроблених ТТН на доставку та транспортування сільськогосподарської продукції.

За результатами обшуку детективи БЕБ арештували близько 9000 тонн зернових. Легалізація товару, орієнтовною вартістю понад 65 млн грн упереджено. Наразі вирішується питання про його передачу в управління АРМА.

Слідчі дії тривають. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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