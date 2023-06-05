Уклонение от уплаты налогов при экспорте зерна: правоохранители арестовали 9 тыс. тонн на более 65 млн грн

Детали

Следствием установлена цепь поставки зерновых от производителя к покупателю-нерезиденту. Должностные лица ряда предприятий покупали сельскохозяйственную продукцию за наличные. Такие операции они не отражали в налоговой отчетности.

В дальнейшем продукция хранилась на элеваторе в Одесской области. Элеватор, согласно внешнеэкономическому контракту, предоставлял услуги по перевалке и хранению продукции компании-нерезиденту. Упомянутые юридические лица связаны между собой учредителем и конечным бенефициарным владельцем.

При экспорте зерна экспедитор, который также является связанным лицом, подавал погрузочно-таможенные декларации и поручения на загрузку судов используя реквизиты предприятия с признаками «рискованности».

Это предприятие не является плательщиком НДС, на нем числится одно лицо – директор. Он ранее привлекался к уголовной ответственности, по признакам уголовных правонарушений предусмотренных по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное перемещение наркотических средств или их аналогов) и ч. 1 ст. 205-1 УК Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Такие действия субъектов хозяйственной деятельности привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Добавим

Детективы БЭБ установили, что предприятие с признаками «рисковости» в период только за 2 месяца текущего года осуществило экспорт сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 2,3 млрд грн в адрес компании-нерезидента.

С целью получения дополнительных доказательств детективы БЭБ провели обыски на упомянутом элеваторе в Одесской области.

Во время обысков установлено, что элеватор получил для перевалки аграрную продукцию от несуществующего предприятия, которая в дальнейшем должна была идти на экспорт. Также отсутствовали документы, подтверждающие происхождение зерновых. Кроме того, детективы обнаружили и изъяли более 400 товаро-транспортных накладных (ТТН), по которым на элеватор поступила сельскохозяйственная продукция от несуществующего предприятия в количестве около 9000 тонн.

После обнаружения указанной документации, руководство элеватора и его должностные лица отказались каким-либо образом способствовать детективам в проведении следственных действий, а именно предоставить сведения о типе и количестве сельскохозяйственной продукции, которая была завезена и хранится на элеваторе, предоставлять любую техническую документацию, необходимую для осуществления расчета количества остатков продукции, что значительно усложнило дальнейшее проведение следственных действий.

Впоследствии, директор элеватора предоставил детективам аналогичные ТТН, которые были выписаны уже от зарегистрированного предприятия с письмом компании-нерезидента о том, что предыдущие ТТН в количестве более 400 штук выписаны якобы ошибочно. Однако, «новые» ТТН не были заполнены надлежащим образом и имеют признаки подделки.

Кроме того, неподалеку указанного элеватора установлена точка продажи поддельных ТТН. Им оказался магазин продовольственных товаров. Во время обыска были обнаружены незаполненные бланки накладных предприятия, которое якобы является отправителем продукции. В упомянутом помещении также осуществлялась продажа поддельных ТТН на доставку и транспортировку сельскохозяйственной продукции.

По результатам обыска детективы БЭБ арестовали около 9000 тонн зерновых. Легализация товара, ориентировочной стоимостью более 65 млн грн предотвращена. Сейчас решается вопрос о его передаче в управление АРМА.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Подарок от бабушки" в 7 млн гривен: НАПК выявило признаки необоснованности активов у служащих Киева