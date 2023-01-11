Указ про Медведчука та інших у Раді, позбавлення їх повноважень розглянуть невідкладно - Стефанчук

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"Указ Президента про втрату громадянства Медведчуком і його посіпак вже у Раді. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове позбавлення їх повноважень. І зробить це відповідно до вимог Конституції, а не свавільних забаганок тих чи інших груп. Продовження незабаром", - написав Стефанчук.

Доповнення

СБУ та Державна міграційна служба України підготували низку доказів щодо Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна і Віктора Медведчука. З огляду на опубліковану інформацію та вчинені злочини проти суверенітету України, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив їх громадянства.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що на найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій.