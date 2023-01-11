Верховна рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій — Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій. Це відбудеться у конституційний спосіб. Про це повідомив голова фракції “Слуги народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія, пише УНН.
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“Це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно з законом і Конституції України”, — написав Арахамія.
Нагадаємо
Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що позбавив громадянства України Деркача Андрія, Козака Тараса, Кузьміна Рената і Медведчука Віктора. Це проросійські олігархи, які працювали на російську федерацію та були пов’язані з підготовкою війни в Україні.