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“Це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно з законом і Конституції України”, — написав Арахамія.

Нагадаємо

Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення заявив, що позбавив громадянства України Деркача Андрія, Козака Тараса, Кузьміна Рената і Медведчука Віктора. Це проросійські олігархи, які працювали на російську федерацію та були пов’язані з підготовкою війни в Україні.