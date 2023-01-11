Верховная рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий - Арахамия

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“Это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины”, — написал Арахамия.

Напомним

Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что лишил гражданства Украины Деркача Андрея, Козака Тараса, Кузьмина Рената и Медведчука Виктора. Это пророссийские олигархи, которые работали на российскую федерацию и были связаны с подготовкой войны в Украине.