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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Верховная рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий - Арахамия

Киев • УНН

 • 494973 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом. Об этом сообщил председатель фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, пишет УНН.

Верховная рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий - Арахамия

Цитата

“Это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины”, — написал Арахамия.

Напомним

Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения заявил, что лишил гражданства Украины Деркача Андрея, Козака Тараса, Кузьмина Рената и Медведчука Виктора. Это пророссийские олигархи, которые работали на российскую федерацию и были связаны с подготовкой войны в Украине.

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