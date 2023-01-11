Указ о Медведчуке и других в Раде, лишение их полномочий рассмотрят безотлагательно - Стефанчук

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"Указ Президента о потере гражданства Медведчуком и его приспешниками уже в Раде. Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном лишении их полномочий. И сделает это в соответствии с требованиями Конституции, а не своевольных прихотей тех или иных групп. Продолжение вскоре", - написал Стефанчук.

Дополнение

СБУ и Государственная миграционная служба Украины подготовили ряд доказательств в отношении Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука. Учитывая опубликованную информацию и совершенные преступления против суверенитета Украины, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил их гражданства.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что на ближайшем заседании Верховная Рада лишат мандатов 4 депутатов от запрещенных партий.