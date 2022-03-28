Угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога

Деталі

Загалом, протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки.

Цитата

"Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також, воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили 5 БМП-3 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону про звільнення нових населених пунктів та перехід ЗСУ в контр наступ.