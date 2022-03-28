Угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За попередню добу українські захисники знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.
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Загалом, протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки.
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"Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також, воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили 5 БМП-3 окупантів", - йдеться у повідомленні.
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