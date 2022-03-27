Збройні Сили України на Харківщині в деяких напрямках перейшли в контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону про звільнення нових населених пунктів та перехід ЗСУ в контр наступ. Про це інформує УНН.
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"На сьогодні можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Триває ліквідація залишків військ рф у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із рф", - йдеться у повідомленні.
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Сьогодні авіаударами атакували Оскіл, що Ізюмському районі. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 осіб, 4-річна дитина поранена.
"Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім'ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи!", - додав чиновник.
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