Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление

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"На сегодня можем уверенно сказать, что Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск рф в Ольховке. Гоним оккупантов к границам с рф", - говорится в сообщении.

Детали

Сегодня авиаударами атаковали Оскол, что в Изюмском районе. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек, 4-летний ребенок ранен.

" Мы не простим ни одной разрушенной семьи, не забудем ни одного убитого украинца. То, что творят россияне на Харьковщине и Украине, не что иначе как терроризм. И они будут отвечать за все как террористы!", - добавил чиновник.

Напомним

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил о взрывах в Луцке. Горит нефтебаза.