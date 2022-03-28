Группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 5 атак врага

Детали

В целом, в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеские атаки.

Цитата

"Наши военнослужащие уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника. Также, воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили 5 БМП-3 оккупантов", - сообщаем МВД.

Добавим

Председатель Харьковской ОГА Олег Синєгубов сообщил в эфире телемарафона об освобождении новых населенных пунктов и переход ВСУ в контр наступление.