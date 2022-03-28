Группировкой Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено 5 атак врага
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. За предыдущие сутки украинские защитники уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль противника. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
В целом, в течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил отразили 63 вражеские атаки.
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"Наши военнослужащие уничтожили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника. Также, воины Объединенных сил уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили 5 БМП-3 оккупантов", - сообщаем МВД.
Добавим
Председатель Харьковской ОГА Олег Синєгубов сообщил в эфире телемарафона об освобождении новых населенных пунктов и переход ВСУ в контр наступление.