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Угорський рефері Кашшаї обслуговуватиме матч "Шахтаря" з "Манчестер Сіті"

Угорський рефері Кашшаї обслуговуватиме матч "Шахтаря" з "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сайт УЄФА оприлюднив списки призначень суддівських бригад на матчі 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.

Матч між “Манчестером Сіті” та “Шахтарем” буде обслуговувати угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Асистувати йому будуть Дьордь Рінг і Венцель Тот. Четвертий рефері — Пітер Береттян.

Примітно, що головний арбітр матчу знайомий українським вболівальникам по Євро-2012, коли Кашшаї обслуговував матч збірної України і Англії та не зарахував “чистий” гол Марко Девіча через який “жовто-блакитна” збірна зазнала поразки від "Англії 0:1.

Нагадаємо, що Кашшаї прокоментував свої дії за підсумками матчу Україна — Англія.

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