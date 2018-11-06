Угорський рефері Кашшаї обслуговуватиме матч "Шахтаря" з "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сайт УЄФА оприлюднив списки призначень суддівських бригад на матчі 4-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє УНН.
Матч між “Манчестером Сіті” та “Шахтарем” буде обслуговувати угорська бригада арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Асистувати йому будуть Дьордь Рінг і Венцель Тот. Четвертий рефері — Пітер Береттян.
Примітно, що головний арбітр матчу знайомий українським вболівальникам по Євро-2012, коли Кашшаї обслуговував матч збірної України і Англії та не зарахував “чистий” гол Марко Девіча через який “жовто-блакитна” збірна зазнала поразки від "Англії 0:1.
Нагадаємо, що Кашшаї прокоментував свої дії за підсумками матчу Україна — Англія.