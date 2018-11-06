Венгерский рефери Кашшаи будет обслуживать матч "Шахтера" с "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сайт УЕФА обнародовал списки назначений судейских бригад на матчи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает УНН.
Матч между “Манчестером Сити” и “Шахтером” будет обслуживать венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Ассистировать ему будут Дьердь Ринг и Венцель Тот. Четвертый рефери — Питер Береттян.
Примечательно, что главный арбитр матча знакомый украинским болельщикам по Евро-2012, когда Кашшаи обслуживал матч сборной Украины и Англии и не засчитал “чистый” гол Марко Девича через который “желто-голубая” сборная потерпела поражение от "Англии 0:1.
Напомним, что Кашшаи прокомментировал свои действия по итогам матча Украина — Англия.