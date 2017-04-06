Угорський прапор на Закарпатті зірвав вітер, а не вандали – Г.Москаль

“Два флагштоки з Національним прапором України та Угорщини, які встановлені на околиці Берегова, не були об’єктом уваги вандалів. Один із прапорів зник через погодні умови, а не людський фактор”, — зазначив Г.Москаль.

Також голова Закарпатської ОДА зазначив, що полотнища прапорів не міняли з минулої осені.

“Вони пережили зиму з лютими морозами, а сьогодні зранку сильний вітер пошкодив угорський прапор, частина якого злетіла й залишилася на флагштоці. Найближчим часом міська влада Берегова поміняє обидва прапори”, — додав він.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті вандали пошкодили прапор Угорщини.