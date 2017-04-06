Угорський прапор на Закарпатті зірвав вітер, а не вандали – Г.Москаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що прапор Угорщини на Закарпатті пошкодив вітер, а не вандали. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА, передає УНН.
“Два флагштоки з Національним прапором України та Угорщини, які встановлені на околиці Берегова, не були об’єктом уваги вандалів. Один із прапорів зник через погодні умови, а не людський фактор”, — зазначив Г.Москаль.
Також голова Закарпатської ОДА зазначив, що полотнища прапорів не міняли з минулої осені.
“Вони пережили зиму з лютими морозами, а сьогодні зранку сильний вітер пошкодив угорський прапор, частина якого злетіла й залишилася на флагштоці. Найближчим часом міська влада Берегова поміняє обидва прапори”, — додав він.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті вандали пошкодили прапор Угорщини.