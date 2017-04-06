Венгерский флаг на Закарпатье сорвал ветер, а не вандалы - Г.Москаль

"Два флагштока с Национальным флагом Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Берегова, не были объектом внимания вандалов. Один из флагов исчез из-за погодных условий, а не из-за человеческого фактора", - отметил Г.Москаль.

Также председатель Закарпатской ОГА отметил, что полотнища флагов не меняли с прошлой осени.

"Они пережили зиму с сильными морозами, а сегодня утром сильный ветер повредил венгерский флаг, часть которого взлетела и осталась на флагштоке. В ближайшее время городские власти Берегова поменяют оба флага", - добавил он.

Как сообщал УНН, на Закарпатье вандалы повредили флаг Венгрии.