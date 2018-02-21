Угорське товариство в Ужгороді підпалили екстремісти з Польщі

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УЖГОРОД-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації “Фаланга”. Про нові подробиці резонансної справи повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.

Особи, що намагалися підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття у ніч на 4 лютого встановлені правоохоронними органами.

“Це Адріан Марглевскі (Adrian Marglewski) 01.04.1996 року народження, мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шімков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 року народження, мешканець м. Бидгощ. Обидва громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації "Фаланга", члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР"”, – повідомляють в облдержадміністрації.

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Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль відмовився називати країну походження зловмисників, наголосивши, що це радикали з ЄС. Водночас, було зазначено, що у разі, якщо держава походження радикалів не вибачиться за інцидент перед угорською громадою Закарпаття, то в облдержадміністрації оприлюднять інформацію про громадянство провокаторів.

"У нас є прізвища паліїв, роки народження, номери паспортів та інші персональні дані. Обом іноземцям заочно буде оголошено підозру, після чого їх оголосять у міждержавний розшук. Для нас принципово, щоб злочинці були притягнуті до відповідальності й засуджені”, – йдеться у заяві Геннадія Москаля, яку оприлюднила сьогодні його прес-служба.

Як раніше повідомляв УНН, на початку лютого у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що розташована у центрі Ужгорода, сталася пожежа яка була ліквідована до прибуття вогнеборців.

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