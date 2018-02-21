Венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63466 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77731 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80409 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107447 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100405 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104561 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111540 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117086 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134318 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши

Венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши

Киев  •  УНН

 • 12304 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Попытку поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья осуществили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации “Фаланга”. О новых подробностях резонансного дела сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Лица, которые пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 4 февраля, установлены правоохранительными органами.

“Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 года рождения, житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 года рождения, житель г. Быдгощ. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР"”, – сообщают в облгосадминистрации.

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Ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отказался называть страну происхождения злоумышленников, подчеркнув, что это радикалы из ЕС. В то же время, было отмечено, что в случае, если государство происхождения радикалов не извинится за инцидент перед венгерской общиной Закарпатья, то в облгосадминистрации обнародуют информацию о гражданстве провокаторов.

“У нас есть фамилии поджигателей, года рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены”, – говорится в заявлении Геннадия Москаля, которую обнародовала сегодня его пресс-служба.

Как ранее сообщал УНН, в начале февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенной в центре Ужгорода, произошел пожар который был ликвидирован до прибытия пожарных.

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