Венгерское общество в Ужгороде подожгли экстремисты из Польши

Лица, которые пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 4 февраля, установлены правоохранительными органами.

“Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 года рождения, житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 года рождения, житель г. Быдгощ. Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР"”, – сообщают в облгосадминистрации.

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Ранее председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отказался называть страну происхождения злоумышленников, подчеркнув, что это радикалы из ЕС. В то же время, было отмечено, что в случае, если государство происхождения радикалов не извинится за инцидент перед венгерской общиной Закарпатья, то в облгосадминистрации обнародуют информацию о гражданстве провокаторов.

“У нас есть фамилии поджигателей, года рождения, номера паспортов и другие персональные данные. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены”, – говорится в заявлении Геннадия Москаля, которую обнародовала сегодня его пресс-служба.

Как ранее сообщал УНН, в начале февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенной в центре Ужгорода, произошел пожар который был ликвидирован до прибытия пожарных.