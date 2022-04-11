Угорщина заявила про план щодо оплати рублями за російський газ, що "не порушує санкцій" ЄС

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Згідно з цією схемою, CEE Energy, дочірня компанія угорської енергетичної групи MVM, оплачуватиме майбутній рахунок у євро, які Газпромбанк конвертує в рублі, а потім переводить російській компанії «Газпром експорт», заявив Сійярто на пресконференції.

"Щодо оплати в рублях, то у нас є рішення, яке не порушує жодних санкцій, але водночас забезпечує газопостачання Угорщини", - сказав Сійярто.

Сійярто сказав, що можливість оплачувати рахунки в іншій валюті, а не в євро, була включена до двостороннього контракту між CEE Energy та «Газпром експорт», укладеного у вересні, який тепер буде змінено, щоб відобразити заплановані зміни.

Він не став вдаватися до подробиць, і було незрозуміло, чи вплине якось падіння курсу російської валюти на нові умови оплати.

Сійярто додав, що Угорщина, більша частина постачання нафти та газу до якої залежить від росії, виступає проти спільного підходу ЄС до цього питання, яке Будапешт вважає двостороннім питанням.

Доповнення

На тлі того, як до оплати рахунків залишаються тижні, Європейська комісія заявила, що ті, хто має контракти, які вимагають оплати в євро або доларах, повинні дотримуватися цього.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив минулого тижня, що Будапешт готовий платити за російський газ у рублях, тим самим пішовши в розріз з позицією ЄС, який прагнув виступити єдиним фронтом проти вимог Москви про оплату у російській валюті.

Орбан, уряд якого підтримував тісні ділові відносини з Москвою протягом більше ніж 10 років, тиждень тому прийшов до влади вчетверте поспіль на виборах, частково завдяки обіцянці зберегти надійність газопостачання угорських домогосподарств.

Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та Нідерландів заявили у понеділок, що Єврокомісія, виконавчий орган Євросоюзу, готує пропозиції щодо нафтового ембарго ЄС щодо росії, хоча угоди про заборону на російську нафту досі немає, пише видання.