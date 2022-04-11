Венгрия заявила о плане по оплате рублями за российский газ, что "не нарушает санкций" ЕС

Детали

Согласно этой схеме, CEE Energy, дочерняя компания венгерской энергетической группы MVM, будет оплачивать будущий счет в евро, которые Газпромбанк конвертирует в рубли, а потом переводит российской компании "Газпром экспорт", заявил Сийярто на пресс-конференции.

"Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии", - сказал Сийярто.

Сийярто сказал, что возможность оплачивать счета в другой валюте, а не в евро, была включена в двусторонний контракт между CEE Energy и "Газпром экспорт", заключенный в сентябре, который теперь будет изменен, чтобы отразить запланированные изменения.

Он не стал вдаваться в подробности, и было непонятно, повлияет ли как-то падение курса российской валюты на новые условия оплаты.

Сийярто добавил, что Венгрия, большая часть поставок нефти и газа в которую зависит от россии, выступает против совместного подхода ЕС к этому вопросу, который Будапешт считает двусторонним вопросом.

Дополнение



На фоне того, как до оплаты счетов остаются недели, Европейская комиссия заявила, что те, кто имеет контракты, которые требуют оплаты в евро или долларах, должны придерживаться этого.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на прошлой неделе, что Будапешт готов платить за российский газ в рублях, тем самым пойдя в разрез с позицией ЕС, который стремился выступить единым фронтом против требований Москвы о оплату в российской валюте.

Орбан, правительство которого поддерживало тесные деловые отношения с Москвой на протяжении более чем 10 лет, неделю назад пришел к власти в четвертый раз подряд на выборах, отчасти благодаря обещанию сохранить надежность газоснабжения венгерских домохозяйств.

Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов заявили в понедельник, что Еврокомиссия, исполнительный орган Евросоюза, готовит предложения по нефтяному эмбарго ЕС в отношении россии, хотя соглашения о запрете на российскую нефть до сих пор нет, пишет издание.