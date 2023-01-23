Угорщина вирішила не блокувати наступний транш військової допомоги ЄС Україні - ЗМІ

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"Угорщина оголосила сьогодні під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, що не блокуватиме наступний транш військової допомоги ЄС Україні", - повідомив Йозвяк.

Доповнення

Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що країни-члени ЄС зможуть схвалити ще один транш допомоги Україні обсягом 500 млн євро у межах Європейського фонду мирy на озброєння на сьогоднішній зустрічі.

Раніше

Польські ЗМІ повідомляли, що Угорщина заблокувала 7-й транш допомоги ЄС на озброєння для України. Ідеться про півмільярда євро з так званого Європейського фонду мирy, з якого країни ЄС з початку війни фінансують летальне озброєння та засоби захисту для України.

Бюджет Фонду миру, сьомий транш якого на озброєння для України блокує Угорщина, становить 5,6 млрд євро. Цього року його було збільшено на 2 мільярди євро у грудні з можливістю подальшого збільшення майже до 11 мільярдів євро.