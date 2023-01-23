Венгрия решила не блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине - СМИ

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"Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине", - сообщил Йозвяк.

Дополнение

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что страны-члены ЕС смогут одобрить еще один транш помощи Украине в 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира на вооружение на сегодняшней встрече.

Ранее

Польские СМИ сообщали, что Венгрия заблокировала 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины. Речь идет о полумиллиарде евро из так называемого Европейского фонда мира, из которого страны ЕС с начала войны финансируют летальное вооружение и средства защиты для Украины.

Бюджет Фонда мира, седьмой транш которого на вооружение для Украины блокирует Венгрия, составляет 5,6 млрд евро. В этом году он был увеличен на 2 миллиарда евро в декабре с возможностью дальнейшего увеличения почти до 11 миллиардов евро.