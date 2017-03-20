Угорщина відкрила на кордоні військову базу, щоб зупиняти мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Угорщина відкрила невелику військову базу на південному кордоні, щоб перешкодити проникненню мігрантів на територію країни. Про це повідомив міністр оборони країни Іштван Сімічко, передає УНН із посилання на РІА “Новости”.
За словами міністра, військові охороняють кордон, щоб “сотні тисяч (мігрантів) не перетинали країну”, як це було у 2015 році.
На військовій базі в Херцегсанто, розташованій приблизно у 220 кілометрах на південь від Будапешта, будуть розміщені 150 військових.
У 2015 році на територію Угорщини прибули близько 400 тисяч мігрантів, які переважно прямували через Австрію до Німеччини та інших країн Центральної Європи. Після цього влада країни спорудила паркан на південному кордоні і значно посилила прикордонний контроль.
Як повідомляв УНН, 7 березня парламент Угорщини ухвалив закон, який передбачає, що всі шукачі притулку, які прибувають до країни, а також біженці, які дотепер перебували на території Угорщини, мають бути поміщені до таборів, розташованих біля південних кордонів країни. Їм буде заборонено пересуватися територією Угорщини або залишати країну, поки їхні заяви про надання притулку перебувають на розгляді компетентних органів.