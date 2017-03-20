Венгрия открыла на границе военную базу, чтобы останавливать мигрантов

По словам министра, военные охраняют границы, чтобы "сотни тысяч (мигрантов) не пересекали страну", как это было в 2015 году.

На военной базе в Херцегсанто, расположенной примерно в 220 километрах к югу от Будапешта, будут размещены 150 военных.

В 2015 году на территорию Венгрии прибыли около 400 тыс. мигрантов, которые преимущественно направлялись через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны построили забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль.

Как сообщал УНН, 7 марта парламент Венгрии принял закон , который предусматривает, что все соискатели убежища, что прибывают в страну, а также беженцы, которые до сих пор находились на территории Венгрии, должны быть помещены в лагеря, расположенные у южных границ страны. Им будет запрещено передвигаться по территории Венгрии или покидать страну, пока их заявления о предоставлении убежища находятся на рассмотрении компетентных органов.