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Венгрия открыла на границе военную базу, чтобы останавливать мигрантов

Венгрия открыла на границе военную базу, чтобы останавливать мигрантов

Киев • УНН

 • 9900 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Венгрия открыла небольшую военную базу на южной границе, чтобы воспрепятствовать проникновению мигрантов на территорию страны. Об этом сообщил министр обороны страны Иштван Симичко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

По словам министра, военные охраняют границы, чтобы "сотни тысяч (мигрантов) не пересекали страну", как это было в 2015 году.

На военной базе в Херцегсанто, расположенной примерно в 220 километрах к югу от Будапешта, будут размещены 150 военных.

В 2015 году на территорию Венгрии прибыли около 400 тыс. мигрантов, которые преимущественно направлялись через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны построили забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль.

Как сообщал УНН, 7 марта парламент Венгрии принял закон , который предусматривает, что все соискатели убежища, что прибывают в страну, а также беженцы, которые до сих пор находились на территории Венгрии, должны быть помещены в лагеря, расположенные у южных границ страны. Им будет запрещено передвигаться по территории Венгрии или покидать страну, пока их заявления о предоставлении убежища находятся на рассмотрении компетентных органов.

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