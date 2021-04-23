Угорщина послаблює карантин

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Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляс, зазначив, що активна кампанія з вакцинації проти COVID-19 дозволяє подальше відновлення економіки.

З суботи, 24 квітня, планується відновлення роботи терас ресторанів та скорочення тривалості нічної комендантської години.

Він повідомив, що до цієї п'ятниці 3,5 мільйона угорців можуть бути щеплені проти нового коронавірусу, показник до початку наступного тижня може зрости до 4 мільйонів осіб або близько 40% населення країни.

Нагадаємо

Угорщина з 7 квітня розпочала поступове відкриття торговельних закладів та сервісів у рамках виходу з жорсткого локдауну. В країні зафіксовано 760 967 випадків коронавірусу, 26 001 особа померла.