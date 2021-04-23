Венгрия ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Венгрия с 24 апреля ослабляет карантин в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели гуляс, отметил, что активная кампания по вакцинации против COVID-19 позволяет дальнейшее восстановление экономики.
С субботы, 24 апреля, планируется восстановление работы террас ресторанов и сокращение продолжительности ночной комендантский час.
Он сообщил, что в эту пятницу 3,5 миллиона венгров могут быть привиты против нового коронавируса, показатель в начале следующей недели может вырасти до 4 миллионов человек или около 40% населения страны.
Напомним
Венгрия с 7 апреля начала постепенное открытие торговых заведений и сервисов в рамках выхода из жесткого локдауну. В стране зафиксировано 760 967 случаев коронавируса, 26 001 человек умер.