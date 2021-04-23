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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 71927 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129135 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184403 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186346 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271260 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156985 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142897 просмотра

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Венгрия ослабляет карантин

Венгрия ослабляет карантин

Киев  •  УНН

 • 16739 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Венгрия с 24 апреля ослабляет карантин в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели гуляс, отметил, что активная кампания по вакцинации против COVID-19 позволяет дальнейшее восстановление экономики.

С субботы, 24 апреля, планируется восстановление работы террас ресторанов и сокращение продолжительности ночной комендантский час.

Он сообщил, что в эту пятницу 3,5 миллиона венгров могут быть привиты против нового коронавируса, показатель в начале следующей недели может вырасти до 4 миллионов человек или около 40% населения страны.

Напомним

Венгрия с 7 апреля начала постепенное открытие торговых заведений и сервисов в рамках выхода из жесткого локдауну. В стране зафиксировано 760 967 случаев коронавируса, 26 001 человек умер.

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