Угорщина підтвердила, що заблокувала транш військової допомоги ЄС Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Угорщина не схвалила надання чергового траншу військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру (EPF), повідомив у вівторок офіційний представник уряду, пише УНН.
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"Угорщина не погоджується з тим, що Євросоюз поряд з іншими існуючими інструментами використовує Європейський фонд миру виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатні кошти на просування інтересів ЄС в інших сферах", - йдеться у повідомленні представника уряду у відповіді агентству Reuters про повідомлення італійських ЗМІ з цього приводу.
Інші області, де можуть використовуватися кошти, включають Балкани або Північну Африку.
"Для угорського уряду дуже важливо, щоб ці питання були прояснені, і саме тому він не схвалив виділення наступного траншу з EPF", - додали у пресслужбі.
ЄС надав близько 3,6 млрд євро на військову підтримку України в рамках EPF.
Доповнення
Угорщина, яка є членом ЄС, а також НАТО, відмовилася надати будь-яку військову техніку Україні.
Угорщина також неодноразово критикувала санкції ЄС проти росії, які всі 27 країн ЄС також мають одноголосно схвалити, але зрештою підтримала всі узгоджені досі заходи.
Угорщина перебуває у суперечці з Брюсселем, оскільки блок призупинив будь-які виплати фондів відновлення ЄС доти, доки націоналістичний уряд Будапешта не проведе реформи для підвищення незалежності судової системи та боротьби з корупцією.
Перебуваючи при владі з 2010 року, прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнувся з ЄС та його виконавчим органом, Європейською комісією через обмеження прав мігрантів, а також посилення державного контролю над неурядовими організаціями, науковцями, ЗМІ та судами.