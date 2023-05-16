Венгрия подтвердила, что заблокировала транш военной помощи ЕС Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Венгрия не одобрила предоставление очередного транша военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (EPF), сообщил во вторник официальный представитель правительства, пишет УНН.
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"Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других сферах", - говорится в сообщении представителя правительства в ответе агентству Reuters о сообщениях итальянских СМИ по этому поводу.
Другие области, где могут использоваться средства, включают Балканы или Северную Африку.
"Для венгерского правительства очень важно, чтобы эти вопросы были прояснены, и именно поэтому оно не одобрило выделение следующего транша из EPF", - добавили в пресс-службе.
ЕС предоставил около 3,6 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках EPF.
Дополнение
Венгрия, которая является членом ЕС, а также НАТО, отказалась предоставить какую-либо военную технику Украине.
Венгрия также неоднократно критиковала санкции ЕС против россии, которые все 27 стран ЕС также должны единогласно одобрить, но в конце концов поддержала все согласованные до сих пор меры.
Венгрия находится в споре с Брюсселем, поскольку блок приостановил любые выплаты фондов восстановления ЕС до тех пор, пока националистическое правительство Будапешта не проведет реформы для повышения независимости судебной системы и борьбы с коррупцией.
Находясь у власти с 2010 года, премьер-министр Виктор Орбан столкнулся с ЕС и его исполнительным органом, Европейской комиссией, из-за ограничения прав мигрантов, а также усиления государственного контроля над неправительственными организациями, учеными, СМИ и судами.