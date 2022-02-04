Угорщина хоче уникнути повернення до холодної війни: Сійярто заявив про зацікавленість у пом'якшенні конфлікту та діалозі Схід-Захід

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Європейський союз стикається з серйозною напруженістю на своїх східних кордонах. Уряд зацікавлений в пом'якшенні конфлікту і в діалозі Схід-Захід, так як хоче уникнути повернення до багатостраждальної холодної війни в Центральній Європі. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише УНН з посиланням на Origo.