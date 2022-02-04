Угорщина хоче уникнути повернення до холодної війни: Сійярто заявив про зацікавленість у пом'якшенні конфлікту та діалозі Схід-Захід
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Європейський союз стикається з серйозною напруженістю на своїх східних кордонах. Уряд зацікавлений в пом'якшенні конфлікту і в діалозі Схід-Захід, так як хоче уникнути повернення до багатостраждальної холодної війни в Центральній Європі. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише УНН з посиланням на Origo.
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Глава Міністерства прийняв свого молдавського колегу Ніку Попеску в Будапешті, а потім заявив на спільній пресконференції, що нинішній візит відзначений ще й тим, що ЄС в даний час стикається з серйозною напруженістю в своєму східному прикордонному регіоні. Це серйозно суперечить інтересам національної безпеки Угорщини, йдеться в повідомленні.
Сійярто заявив, що уряд зацікавлений в пом'якшенні конфлікту і в діалозі Схід-Захід, так як хоче уникнути повернення до багатостраждальної холодної війни в Центральній Європі.
"Напруженість можна зняти, тільки якщо ми поговоримо один з одним", — сказав Сійярто.
У цьому контексті він вважає, що Європейський Союз може стати сильнішим тільки в тому випадку, якщо він зможе зміцнити свої зовнішні відносини.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.
Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.
Нагадаємо, The Washington Post повідомив, що офіційні особи США заявили, що у них є докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну.