Венгрия хочет избежать возврата к холодной войне: Сийярто заявил о заинтересованности в смягчении конфликта и диалоге Восток-Запад

Детали

Глава министерства принял своего молдавского коллегу Нику Попеску в Будапеште, а затем заявил на совместной пресс-конференции, что нынешний визит отмечен еще и тем, что ЕС в настоящее время сталкивается с серьезной напряженностью в своем восточном приграничном регионе. Это серьезно противоречит интересам национальной безопасности Венгрии, говориться в сообщении.

Сийярто заявил, что правительство заинтересовано в смягчении конфликта и в диалоге Восток-Запад, так как хочет избежать возврата к многострадальной холодной войне в Центральной Европе.

“Напряженность можно снять, только если мы поговорим друг с другом”, — сказал Сийярто.

В этом контексте он считал, что Европейский Союз может стать сильнее только в том случае, если он сможет укрепить свои внешние отношения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Напомним, The Washington Post сообщил, что официальные лица США заявили, что у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину.