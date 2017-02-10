Угорець Т.Кадар став гравцем ФК "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Футбольний клуб “Динамо” та польський ФК “Лех” (Познань) досягли угоди про трансфер захисника національної збірної Угорщини Тамаша Кадара, повідомляє УНН з посиланням на сайт киян.
Контракт між гравцем, основними позиціями якого є ліва та центральні зони захисту, і українським клубом укладено на чотири роки.
Т.Кадар вже визначився з ігровим номером, під яким він виступатиме за “Динамо” — 44.
Футболіст встиг провести 37 матчів у складі національної збірної Угорщини і разом з командою вийшов до 1/8 фіналу ЧЄ-2016.
На клубному рівні відзначимо 18 проведених матчів за “Ньюкасл” (Англія), 2 — “Хаддерсфілд” (Англія), 12 — “Рода” (Нідерланди), 73 — “Діошдьйор” (Цгорщина) та 74 — “Лех”.
До вашої уваги досягнення футболіста:
• Чемпіон Польщі у складі “Леха” (2015)
• Володар Суперкубка Польщі у складі “Леха” (2015)
• Переможець Чемпіоншипу у складі “Ньюкасл Юнайтед” (2010)
• Володар Кубка угорської ліги у складі “Діошдьйора” (2014).