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Венгр Т.Кадар стал игроком ФК "Динамо"

Киев • УНН

 • 11252 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Футбольный клуб "Динамо" и польский ФК "Лех" (Познань) достигли соглашения о трансфере защитника сборной Венгрии Тамаша Кадара, сообщает УНН со ссылкой на сайт киевлян.

Венгр Т.Кадар стал игроком ФК "Динамо"

Контракт между игроком, основными позициями которого является левая и центральные зоны защиты, и украинским клубом заключен на четыре года.

Т.Кадар уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать за "Динамо" - 44.

Футболист успел провести 37 матчей в составе национальной сборной Венгрии и вместе с командой вышел в 1/8 финала ЧЕ-2016.

На клубном уровне отметим 18 проведенных матчей за "Ньюкасл" (Англия), 2 - "Хаддерсфилд" (Англия), 12 - "Рода" (Нидерланды), 73 - "Диошдьёр" (Цгорщина) и 74 - "Лех".

Вашему вниманию достижения футболиста:

• Чемпион Польши в составе "Леха" (2015)
• Обладатель Суперкубка Польши в составе "Леха" (2015)
• Победитель Чемпионшипа в составе "Ньюкасл Юнайтед" (2010)
• Обладатель Кубка венгерской лиги в составе "Диошдьёр" (2014).

 

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