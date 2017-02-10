Венгр Т.Кадар стал игроком ФК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Футбольный клуб "Динамо" и польский ФК "Лех" (Познань) достигли соглашения о трансфере защитника сборной Венгрии Тамаша Кадара, сообщает УНН со ссылкой на сайт киевлян.
Контракт между игроком, основными позициями которого является левая и центральные зоны защиты, и украинским клубом заключен на четыре года.
Т.Кадар уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать за "Динамо" - 44.
Футболист успел провести 37 матчей в составе национальной сборной Венгрии и вместе с командой вышел в 1/8 финала ЧЕ-2016.
На клубном уровне отметим 18 проведенных матчей за "Ньюкасл" (Англия), 2 - "Хаддерсфилд" (Англия), 12 - "Рода" (Нидерланды), 73 - "Диошдьёр" (Цгорщина) и 74 - "Лех".
Вашему вниманию достижения футболиста:
• Чемпион Польши в составе "Леха" (2015)
• Обладатель Суперкубка Польши в составе "Леха" (2015)
• Победитель Чемпионшипа в составе "Ньюкасл Юнайтед" (2010)
• Обладатель Кубка венгерской лиги в составе "Диошдьёр" (2014).