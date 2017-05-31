УГКЦ: Любомир Гузар відійшов у вічність після важкої недуги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні о 18-30, на 85 році життя, після важкої недуги, відійшов до вічності Блаженніший Любомир (Гузар), Архиєпископ-емерит УГКЦ. Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби УГКЦ, передає УНН.
У прес-службі УГКЦ також відзначили, що про похоронні відправи буде повідомлено згодом.
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Довідка: Верховний архієпископ Любомир Гузар (26 лютого 1933, Львів, Польща) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, кардинал Католицької Церкви; з 28 січня 2001 року Верховний архиєпископ Львівський, з 25 серпня 2005 року по 10 лютого 2011 року Верховний архиєпископ Києво-Галицький — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. Почесний громадянин Тернополя.