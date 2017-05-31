УГКЦ: Любомир Гузар скончался после тяжелой болезни

В пресс-службе УГКЦ также отметили, что о похоронной службе будет сообщено позже.

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Справка: Верховный архиепископ Любомир Гузар (26 февраля 1933, Львов, Польша) - епископ Украинской Греко-Католической Церкви, кардинал католической церкви; с 28 января 2001 Верховный архиепископ Львовский, с 25 августа 2005 по 10 февраля 2011 года Верховный архиепископ Киево-Галицкий - предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви. Почетный гражданин Тернополя.