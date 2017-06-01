УГКЦ: львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4-5
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Жителі Львова зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром у Архикафедральному Соборі святого Юра у п’ятницю і суботу, а кияни прощатимуться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у неділю і зранку в понеділок. Про це сьогодні предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, передає УНН.
“Ми сьогодні починаємо молитовні чування і стояння супроводжуючи Блаженнішого Любомира у його дорозі, у його пасхальній мандрівці додому небесного отця. Сьогодні зранку з ним попрощалася його найближча спільнота сестер, отців, владик, семінаристів у Княжичах, де він проживав упродовж останніх років свого життя”, — сказав він.
За його словами, зараз траурний кортеж вирушає до Львова, до його родинного міста, де він народився, до міста, де 26 січня 2001 року він зійшов на престіл Києво-галицьких верховних архієпископів і очолив нашу церкву.
“Львів’яни і усі люди доброї волі зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром завтра у п’ятницю і в субботу. Сьогодні, сподіваємося, тіло Блаженнішого Любомира прибуде до Архикафедрального Собору святого Юра близько 19 години вечора. Завтра о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна божественна літургія. Відтак Собор святого Юра буде відкритий і вдень і вночі”, — розповів С.Шевчук.
Він зазначив, що 3 червня о 9 годині ранку буде відслужено заупокійну архієрейську літургію і тоді розпочнеться скорботна хода вулицями княжого міста Львова, яка завершиться у храмі архистратига Михаїла монастиря монахів студійського уставу.
“Ми сподіваємося, що з Божою допомогою ще перед першою літургією зранку в неділю, 4 червня, його тіло прибуде сюди, до Патріаршого собору Воскресіння Христового. Усі кияни, мешканці і гості міста зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром упродовж неділі і понеділка зранку”, — розповів С.Шевчук.
Нагадаємо, сьогодні до Львова привезуть тіло Любомира Гузара.
Як повідомляв УНН, 31 травня помер Блаженніший Любомир Гузар.