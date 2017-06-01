УГКЦ: львовяне смогут попрощаться с Блаженнейшим Любомиром 2-3 июня, а киевляне 4-5
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Жители Львова смогут попрощаться с Блаженнейшим Любомиром в Архикафедральном соборе Святого Юра в пятницу и субботу, а киевляне будут прощаться в Патриаршем соборе Воскресения Христова в воскресенье и утром в понедельник. Об этом сегодня предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, передает УНН.
"Мы сегодня начинаем молитвенные бдения и стояния сопровождая Блаженнейшего Любомира в его пути, в его пасхальной путешествии домой небесного отца. Сегодня утром с ним попрощалась его ближайшая сообщество сестер, отцов, владык, семинаристов в Княжичах, где он проживал в последние годы своей жизни", - сказал он.
По его словам, сейчас траурный кортеж отправляется во Львов, в его семейного города, где он родился, в город, где 26 января 2001 он взошел на престол Киево-Галицких Верховных архиепископов и возглавил нашу церковь.
"Львовяне и все люди доброй воли смогут попрощаться с Блаженнейшим Любомиром завтра в пятницу и в субботу. Сегодня, надеемся, тело Блаженнейшего Любомира прибудет в Архикафедральный Собор святого Юра около 19 часов вечера. Завтра в 10:00 утра будет отслужена заупокойная Божественная литургия. Поэтому Собор святого Юра будет открыт и днем и ночью", - рассказал С.Шевчук.
Он отметил, что 3 июня в 9:00 утра будет отслужена заупокойная архиерейскую литургию и тогда начнется скорбное шествие по улицам княжеского Львова, которая завершится в храме архистратига Михаила монастыря монахов Студийского устава.
"Мы надеемся, что с Божьей помощью еще перед первой литургией утром в воскресенье, 4 июня, его тело прибудет сюда, в Патриарший собор Воскресения Христова. Все киевляне, жители и гости города смогут попрощаться с Блаженнейшим Любомиром течение воскресенья и понедельника утром", - рассказал С.Шевчук.
Напомним, сегодня во Львов привезут тело Любомир Гузар .
Как сообщал УНН, 31 мая умер Блаженнейший Любомир Гузар .