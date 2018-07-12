Удвічі більше пасажирів подорожують до ЄС поїздами

"Кількість пасажирів, які подорожують до країн ЄС, у першому півріччі 2018 року збільшилася вдвічі", - написав він та додав, що поїзди до Варшави та Перемишля завантажені практично на 90%.

Зокрема, за перше півріччя залізницею перевезено на 100 тисяч більше пасажирів, ніж за цей же період в минулому році.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” вже проклала 1,4 км нової колії в рамках проекту будівництва лінії експресів до аеропорту “Бориспіль”. Незабаром розпочнеться будівництво залізничної естакади через автодорогу Київ — Харків. Також будується платформа, проводяться комунікації.